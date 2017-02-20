За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела, один украинский военный погиб, один – ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Гнутово, Новотроицкое, Лебединское и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное. БМП неоднократно вели огонь по Широкино. Противотанковые ракетные комплексы - по Водяном, а по Авдеевке – снайпер», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, их 120 и 82-миллиметровых минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Каменку, Луганское и Новгородское.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали Валуйское.