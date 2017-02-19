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Во Львове на ул. Краковской на 80-летнюю женщину с крыши церкви упала глыба льда, смерть констатировали до приезда скорой.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на информацию Станции скорой медицинской помощи.

Погибшая была жительницей Жовковского района города.

«По словам очевидцев, от падения ледяной глыбы женщина погибла еще до приезда медиков», - сообщили в станции скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают следователи, полиция устанавливает личность погибшей.
ForUm

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