Во Львове на ул. Краковской на 80-летнюю женщину с крыши церкви упала глыба льда, смерть констатировали до приезда скорой.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на информацию Станции скорой медицинской помощи.
Погибшая была жительницей Жовковского района города.
«По словам очевидцев, от падения ледяной глыбы женщина погибла еще до приезда медиков», - сообщили в станции скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работают следователи, полиция устанавливает личность погибшей.
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