За минувшие сутки в зоне АТО были ранены или травмированы 9 военнослужащих, еще один пропал без вести. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время брифинга, сообщает 112 Украина.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий в составе Вооруженных сил Украины погибших нет, однако 9 военнослужащих были ранены или травмированы. Кроме того, один военнослужащий пропал без вести», - отметил он.