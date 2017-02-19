Водоснабжение жителей Авдеевки осуществляется почасово, сообщила в эфире 112 Украина спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

«Водой жители Авдеевки обеспечиваются сейчас почасово, есть режим подачи водоснабжения, вода есть, но почасово», - пояснила она.

Говоря о причинах отсутствия в городе электричества, спикер ведомства уточнила, что причиной этому стало повреждение высоковольтной линии электропередач в результате боевых действий.

«Восстановительные работы будут проводиться после прекращения огня с обеих сторон. Тогда проведется обследование и будет понятно, сколько времени на это нужно», - добавила она.

Напомним, в связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки и приостановлено водоснабжение.