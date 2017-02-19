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Украина и вопрос Крыма остаются среди главных приоритетов для новой администрации США. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, шла речь в ходе встречи Президента Украины Петра Порошенко  с вице-президентом США Майком Пенсом Германии.

«Еще раз получен мощный сигнал о том, что США с Украиной, что для новой администрации США – Украина находится среди первых приоритетов. Вопрос Крыма и решительная борьба за освобождение Крыма также остается среди приоритетов», - подчеркнул Порошенко во время общения со СМИ.

Он отметил, что встреча с вице-президентом США длилась почти вдвое дольше запланированного времени. Порошенко и Пенс подробно обсудили координацию действий в отношении ситуации на Востоке Украины и российской оккупации территорий на Донбассе, а также координацию эффективных шагов и формирование украинской повестки дня в переговорах с РФ.

«Был удивлен очень хорошей осведомленностью вице-президента США о деталях процесса, который происходит», - отметил Глава государства.

Президент Украины также пригласил вице-президента США посетить Украину с визитом.

Глава Украинского государства отметил, что его встречи в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности подтвердили мощную солидарность с Украиной.

«Очень важно, что сегодня и вчера Украина оставалась в числе первых и главных тем на конференции по вопросам безопасности. И мы получили очередное подтверждение мощной мировой солидарности с Украиной, и помощи нам во время российской агрессии», - подчеркнул Порошенко.

 
ForUm

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