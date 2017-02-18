В расположении 16 отдельного мотопехотного батальона на Сумщине в субботу, 18 февраля, в 12:44 произошел пожар.
По данным Минобороны, в результате двое военнослужащих погибли, еще один получил травмы.
«В настоящее время пожар локализован, пострадавшего военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь», - говорится в сообщении.
С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на месте происшествия работает комиссия от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
По данному факту назначено служебное расследование.
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