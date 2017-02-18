Министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что существующий нормандский формат надо сохранять, а также должен быть тесный контакт с США.
Об этом он сказал журналистам в Мюнхене по итогам заседания министров иностранных дел «нормандского четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия), передают Українські Новини.
«Мы разговаривали с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США. Мы думаем, что этот существующий формат необходимо сохранять, и США на это согласились» - сказал министр.
Он также подчеркнул, что альтернатива договоренностям, достигнутым в Минске (Беларусь), отсутствует.
Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что работа «нормандского формата» должна быть продолжена, пока не будет достигнуто долгосрочное прекращения огня на Донбассе.
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