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В России заявили о готовности предоставить международным следователям помощь в дешифровке информации с радиолокатора сбитого в 2014 году самолета рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», — говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что данные РЛС по Boeing были переданы Нидерландам в октябре 2016 года в максимально подробном виде, необработанными, что говорит об их подлинности.

«Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных. Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, переданные Россией, по делу о крушении на востоке Украины малайзийского авиалайнера.

 
ForUm

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