За минувшие сутки боевики нанесли артудары по Авдеевке и селу Трудовское под Волновахой, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Артудары по жилым кварталам Авдеевки нанесены около 17:00. Разрушениям подверглись 2 многоэтажки и 3 частных дома по улицам – квартал Юбилейный, Грушевского, Островского, Чепижного», - говорится в сообщении.

В многоэтажке на Юбилейном снаряд попал во 2 этаж, в результате обрушилось перекрытие, полностью разрушены 2 и 3 этажи, а на первом этаже возник пожар.

Вследствие прямого попадания в многоэтажку пострадали два брата 14 и 19 лет. У младшего мальчика перелом голени, у другого брата – ушиб грудной клетки.

Прямое попадание произошло в 14-й этаж многоэтажки по ул. Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома. Повреждена квартира. Никто не пострадал, так как в ней никто не жил.

Кроме того, повреждена высоковольтная линия электропередач, а возле школы №4 - газовая труба. Газ перекрыт, утечки нет.

Под обстрелом оказалось и село Трудовское, которое находится вблизи линии разграничения, в 15 км от города Волноваха. Обстрел начался в 22:00 и продолжался более часа. Пострадали улице Центральная, 60 лет Победы и Щорса. Всего на данный момент известно о повреждении более 15 домов.

В результате попадания снаряда в дом по улице Центральной травмирован 15-летний парень и его отец 43 лет. Пострадавшие находятся в Волновахской больнице, у мальчика – осколочное ранение предплечья.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ночью на местах обстрелов работала следственно-оперативная группа. Полицейские продолжили работу и сегодня утром. Сотрудники полиции обходят пострадавшие районы.

В Авдеевке работают 4 полицейских пункты, где люди могут получить любую помощь.

Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.