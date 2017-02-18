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Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда обсудили вопрос примирения двух народов.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, встреча глав государства состоялась в рамках  53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Собеседники обсудили вопрос примирения украинского и польского народов, решительно осудив недавние акты вандализма, которые произошли в Гуте Пеняцкой и историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» и, скорее всего, были организованы третьей стороной», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Президент Украины проинформировал об эскалации ситуации на Донбассе.

Порошенко подчеркнул важность соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Он также высоко оценил последовательную позицию Польши относительно противодействия реализации проекта «Северный поток - 2» и обжалования решения Европейской Комиссии по увеличению прокачки газа через газопровод OPAL.

Стороны также обсудили вопросы привлечения Украины к региональным инициативам, в частности сотрудничества между странами Адриатики, Балтии и Черного моря.

Во время встречи также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время в Киеве консультационного комитета президентов Украины и Польши.
ForUm

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