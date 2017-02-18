Работа «нормандского формата» должна быть продолжена, пока не будет достигнуто долгосрочное прекращения огня на Донбассе. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает 112 Украина.

«К сожалению, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня», - сказала Меркель.

«Минские договоренности – это единственное, что у нас есть для продолжения диалога и создания возможностей для решения проблем. Если нет ничего другого, нужно использовать то, что есть. У меня есть еще надежда», - добавила она.

При этом канцлер Германии подчеркнула, что значение НАТО выросло после ситуации с Крымом и обострения на востоке Украины.

«После аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины НАТО играет важную роль. Почему же действия в Украине приводят нас к затруднению и озабоченности? Здесь нарушается принцип территориальной целостности государства, он был нарушен», - отметила Меркель.

Также она заявила об отсутствии формальных оснований для реализации политической части Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Я понимаю ситуацию так, что есть две крупные проблемы. Минские договоренности исходили из того, что мы с первого дня после прекращения огня примем все политические шаги. Но тогда не удалось обеспечить прекращение огня в период более 3-4 дней. Поэтому с формальной точки зрения мы пока не можем сейчас начинать политический процесс», - сказала она в ходе Мюнхенской конференции.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США будут делать все необходимое для ответственности России за выполнение Минских договоренностей, в частности, деэскалации ситуации на Донбассе.