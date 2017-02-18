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Сотрудники полиции в субботу, 18 февраля, утром остановили в Бахмуте автомобиль со взрывчаткой. Об этом сообщил глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

«При осмотре обнаружены несколько рюкзаков. Только в одном порядка 5 гранат и куски пластида. На месте работают взрывотехники», - написал он.

Кроме того, задержана женщина и двое мужчин – жители села Луганское Бахмутского района.

По словам пассажирки автомобиля, вещмешки везли для отправки посылки службой доставки.

«Весь этот арсенал должен был попасть в мирные области», - заявил Аброськин. 
ForUm

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