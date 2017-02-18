США будут делать все необходимое для ответственности России за выполнение Минских договоренностей, в частности, деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает 112 Украина.

«Нужно добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения, начиная с деэскалации ситуации. И я хочу сказать, что США будут продолжать требовать, чтобы Россия несла ответственность», - сказал он.

Пенс подчеркнул, что в ситуации, когда Россия перекроила международные границы, США вместе со своими ключевыми партнерами сделают все, чтобы принять другие критические меры для поддержки НАТО.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом, в то время как Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.