Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами всех американцев.

Об этом говорится в Twitter Трампа.





«Распространяющие лживые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал он.



Ранее президент США раскритиковал СМИ за искаженное освещение церемонии своей инаугурации.

По словам Трампа, во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек. Некоторые СМИ сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он «не умеет считать».