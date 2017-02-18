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Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами всех американцев. 

Об этом говорится в Twitter Трампа.

 


 

«Распространяющие лживые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN)  — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал он.

Ранее президент США раскритиковал СМИ за искаженное освещение церемонии своей инаугурации.

По словам Трампа, во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек. Некоторые СМИ сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он «не умеет считать».  
ForUm

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