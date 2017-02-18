Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами всех американцев.
Об этом говорится в Twitter Трампа.
The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2017 г.
«Распространяющие лживые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал он.
Ранее президент США раскритиковал СМИ за искаженное освещение церемонии своей инаугурации.
По словам Трампа, во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек. Некоторые СМИ сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он «не умеет считать».
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