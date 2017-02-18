17 февраля около 16:30 недалеко от населенного пункта Крымское от осколочного ранения погиб украинский волонтер – представитель одного из отечественных благотворительных фондов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Бойцы знали его как настоящего патриота, преданного идее независимости Украины. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего волонтера», - говорится в сообщении.

Имя погибшего не называется.