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17 февраля около 16:30 недалеко от населенного пункта Крымское от осколочного ранения погиб украинский волонтер – представитель одного из отечественных благотворительных фондов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Бойцы знали его как настоящего патриота, преданного идее независимости Украины. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего волонтера», - говорится в сообщении.

Имя погибшего не называется. 
ForUm

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