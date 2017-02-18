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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине члена незаконных вооруженных формирований, который возвращался на оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители получили информацию, что один из боевиков прибыл для решения личных вопросов на подконтрольную украинской власти территорию. Сотрудники спецслужбы установили личность злоумышленника и задержали его при попытке пересечения линии разграничения в пункте пропуска «Станица Луганская», - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он в составе «ЛНР» нес дежурство на блокпостах, где проверял транспорт граждан. На контролируемую украинской власти территорию прибыл для оформления пенсии, после чего собирался вернуться на оккупированную Луганщину. Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

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