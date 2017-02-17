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В результате обстрела Авдеевки  один из снарядов попал в котельную местной школы. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Московиты продолжают обстреливать Авдеевку. Один снаряд попал в котельную СОШ №4. Поврежден газопровод. Коммунальщики, которые выехали на место, уже перекрыли трубу», - написал он.

По словам Жебривского, сейчас снаряды ложатся на окраинах и по позициям ВСУ.

Напомним, сегодня вечером члены НВФ снова начали обстреливать Авдеевку.
ForUm

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