В результате обстрела Авдеевки один из снарядов попал в котельную местной школы. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Московиты продолжают обстреливать Авдеевку. Один снаряд попал в котельную СОШ №4. Поврежден газопровод. Коммунальщики, которые выехали на место, уже перекрыли трубу», - написал он.
По словам Жебривского, сейчас снаряды ложатся на окраинах и по позициям ВСУ.
Напомним, сегодня вечером члены НВФ снова начали обстреливать Авдеевку.
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