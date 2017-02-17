Запретить работу российских банков в Украине могут Верховная Рада и Совет национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в разъяснении Национального банка о деятельности банков с российским капиталом в Украине, сообщает УНИАН.

«Именно народные депутаты Украины могут разработать и внести соответствующий законопроект - свое видение того, какой должна быть дальнейшая судьба банков с российским государственным капиталом на рынке Украины», - отмечается в документе.

Нацбанк подчеркивает, что депутаты могут абсолютно законно ограничить работу банков с российским капиталом, а не требовать незаконных действий от регулятора.

«На сегодня НБУ применил все ограничения, предусмотренные решением СНБО и указами Президента Украины. Сейчас НБУ не имеет оснований для прекращения работы банков с российским капиталом в Украине и не может нарушать законодательство», - говорится в разъяснении.

Также Нацбанк опроверг ряд тезисов в отношении банков с российским капиталом в Украине, которые тиражируются в СМИ.

В частности, регулятор назвал ложью масштабную экспансию российских банков, поскольку за последние три года доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины снизилась до 8,8%, сеть отделений - на 42%, а вклады населения - почти в 2 раза в гривне и почти в 4 раза - в иностранной валюте.

НБУ не согласился с обвинениями в предоставлении рефинансирования банкам с российским государственным капиталом на упрощенных условиях.

Кроме того, регулятор назвал ложью тезис о том, что банки с российским государственным капиталом в Украине «спонсируют» войну, и что в каждом из них еще с 2014 года работает куратор НБУ, который тщательно отслеживает все операции и имеет все инструменты для применения мер воздействия в случае выявления неправомерных транзакций.