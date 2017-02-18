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Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 11 по 18 февраля.

«Пройдет еще не один год изменений, но, уверен, наступит тот день, когда даже Фома неверующий увидит и поверит, насколько к лучшему изменилось наше с вами государство в результате тех событий, которые произошли в конце 2013 – начале 2014 годов», - Президент Петр Порошенко о реформировании Украины.

«Мамой» коррупции, популизма, неэффективности является Юлия Тимошенко», - премьер-министр Владимир Гройсман о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Все эти оскорбления – это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую «валентинку» от премьер-министра Украины накануне праздника», - лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко об обвинениях премьер-министра Владимира Гройсмана в ее адрес.

«Вместо того, чтобы искать реальные организованные преступные группы, идут к бизнесу, вешают его за ноги, как того Буратино – только в столице он из более качественного дерева, – и ждут, пока из него выпадут червонцы», - генеральный прокурор Юрий Луценко о процессуальных руководителях, которые «доят» бизнес.

«Засилье ботоферм и так называемых «мертвых» аккаунтов уже не дает возможности измерить эту температуру», - министр информационной политики Юрий Стець о том, что соцмедиа в Украине перестали быть реальным срезом социума

«Я рассчитываю на поддержку правительства, коалиции, общественности, каждого бизнесмена, которого «доила» ГЭИ и каждого гражданина», - министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак о намерении уволить главу Госэкоинспекции Андрея Заику.

«Я призываю всех нормальных и адекватных людей открывать собственные страницы в ФБ, Твиттере, Гугле. Где угодно, но только не в соцсетях Мордора», - советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк о запрете в Украине российских соцсетей.

«В связи с абсолютно безответственными действиями политиканов, которые на теме блокады устроили себе абсолютно циничный пиар на крови, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства», - Президент Петр Порошенко о блокаде Донбасса.

«Если мы вместе будем видеть эти небольшие, но очень злые российские уши, торчащие из этих аккаунтов, мы сможем справиться с этой проблемой», - руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук о влиянии России на украинцев в Интернете.

«А то, что он насмехается, - смеется тот, кто смеется последним», - руководитель САП Назар Холодницкий о том, что вина подозреваемого во взяточничестве председателя ЦИК Михаила Охендовского будет доказана в суде.

«Пожалуйста, всех - от местных до региональных, а затем и Генеральную прокуратуру проверить на причастность к этой заразе», - генпрокурор Юрий Луценко о проверке всех прокуроров на наркозависимость.

« … чтобы все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем, но чтобы все прошли проверку на степень наркозависимости», - генпрокурор Юрий Луценко о необходимости проверки всех прокуроров на наркозависимость.

«Что касается полиции, я пошел бы на более серьезные взыскания, потому что такое фармазонство означает, что там работает или бездарь, или предатель», - генпрокурор Юрий Луценко о сокрытии преступлений полицией.

«Трудно представить, куда бы дошел этот пожар, если бы не стойкость и героизм украинских воинов», - Президент Петр Порошенко о войне на Донбассе.

«Я тут смотрю по-хозяйски. Я в политику не собираюсь. Меня интересует тепло и свет. Точка», - премьер-министр Владимир Гройсман об урегулировании энергетических проблем в связи с блокадой поставок угля с оккупированной территории Донбасса.
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