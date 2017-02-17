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Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 63 участников Революции Достоинства.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом идет речь в указе Президента «О награждении государственными наградами Украины» граждан, принимавших активное участие в событиях на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства.

За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность Глава государства наградил 63 украинцев.

В частности, орденом «За заслуги» III степени награждены двое активистов, орденом «За мужество» III степени – 58 участников Революции Достоинства, а также орденом княгини Ольги III степени - еще трое активистов.

 

 
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