Генеральный прокурор Юрий Луценко с 2015 года изменил свое мнение по важным позициям. Это отмечает в своем материале издание «Литера».

«Внимательно послушайте, что говорит Луценко с трибуны Верховной Рады. И проведите аналогию с сегодняшней позицией власти, в том числе и генерального прокурора Юрия Луценко, — отмечается в материале. — Такое ощущение, что это разные люди, но на самом деле люди те же самые, но что-то повлияло на их мнение. Это видео с 2015 года, но внимательно послушайте, что он говорил тогда, и подумайте, почему сегодня все наоборот. Стоит напомнить политикам, что сегодня эра интернета, и слово, которое вылетело, всегда будет сохраняться в архивах, и конечно найдутся те, кто хорошо помнит, следит за каждым словом наших политиков».