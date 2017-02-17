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Генеральный прокурор Юрий Луценко с 2015 года изменил свое мнение по важным позициям. Это отмечает в своем материале издание «Литера».

 «Внимательно послушайте, что говорит Луценко с трибуны Верховной Рады. И проведите аналогию с сегодняшней позицией власти, в том числе и генерального прокурора Юрия Луценко, — отмечается в материале. — Такое ощущение, что это разные люди, но на самом деле люди те же самые, но что-то повлияло на их мнение. Это видео с 2015 года, но внимательно послушайте, что он говорил тогда, и подумайте, почему сегодня все наоборот. Стоит напомнить политикам, что сегодня эра интернета, и слово, которое вылетело, всегда будет сохраняться в архивах, и конечно найдутся те, кто хорошо помнит, следит за каждым словом наших политиков».
ForUm

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