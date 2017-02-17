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Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали за вымогательство руководителя Фонда социальной защиты инвалидов при Министерстве социальной политики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«ГСУ ГПУ вместе со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения», – отметил он.

По информации генпрокурора, эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов.

Луценко подчеркнул, что злоумышленника задержали с поличным.
ForUm

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