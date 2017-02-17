На блокпосту в Бахмуте Донецкой области при проверке лиц с оружием народный депутат помешал проведению осмотра. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Около 13:00 на блокпосту в Бахмуте полицейские остановили автобус «ПАЗ», в котором находились около 20 человек в камуфлированной одежде, а некоторые в масках на лице. Транспортное средство двигалось в сопровождении одного из народных депутатов Украины», - говорится в сообщении.

Во время проверки лиц и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин «СКС», который имел визуальные признаки изменения конструкции.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, представитель разрешительной системы, но народный депутат забрал оружие к себе в автомобиль и уехал с места, не предоставив возможности провести работникам полиции необходимые следственные действия.

В полиции отмечают, что ввоз в зону АТО или вывоз из нее оружия, даже при наличии разрешения на владение, находится под пристальным контролем полиции. В случае нарушений правил хранения и использования оружия будет изъято, а нарушитель привлечен к ответственности.