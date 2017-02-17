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Сегодня, 17 февраля, в селе Великие Лазы Ужгородского района автобус Mercedes Sprinter, который перевозил 10 пассажиров, попал в ДТП, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что автобус двигался из Ужгорода в Тячев.

Водитель объяснил, что съехал с дороги и перевернулся в кювет из-за того, что его во время движения по трассе Киев-Чоп подрезал автомобиль. По словам мужчины, который управлял автобусом, машина, которая стала виновником аварии, не остановилась и скрылась с места происшествия.

Семеро пассажиров автобуса, включая водителя, были травмированы, все они в настоящее время доставлены в медучреждения района.

Полиция проверяет все обстоятельства ДТП. 
ForUm

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