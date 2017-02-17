Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от фракции «Народный фронт» Федора Бендюженко в связи со смертью Петра Ваната, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
«В связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Ваната П.М., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Народный фронт», Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на этих выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Бендюженка Федора Владимировича, 1982 года рождения, который проживает в городе Киеве, члена политической партии «Народный фронт», включенного в избирательный список указанной партии под № 80», – говорится в сообщении.
В ЦИК отметили, что зарегистрированному народному депутату выдано временное удостоверение установленного образца.
Напомним, 8 февраля скончался народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Петр Ванат.
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