Первые месяцы 2017 года показывают положительную динамику вследствие повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

«Я помню все эти истерики так называемых оппозиционеров о том, как будет плохо, когда повысится минимальная зарплата, что это будет катастрофа, рост безработицы, давление на бизнес, уменьшения поступлений в бюджет и т.д. и т.п. Но я хочу констатировать, что у нас уже есть первые положительные последствия повышения минимальной зарплаты», - сказал он.

«У нас только по ЕСВ, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, увеличение поступлений на 50%. По безработице - на сегодня ни одно предприятие в Украине не объявило о своем закрытии, ни одно предприятие не объявило о массовом сокращении персонала. И сегодня уже можно говорить, что требование об увеличении заработной платы до 3200 грн выполняется в Украине практически в полном объеме как в бюджетных, так и в небюджетных учреждениях. Да, есть жалобы и претензии, но мы каждую жалобу проверяем и работаем по каждой отдельной ситуации», - отметил вице-премьер.

По словам Розенко, по состоянию на февраль 2017 года на 60 тыс. человек уменьшилось число безработных. «По состоянию на февраль этого года в центрах занятости на учете 430 тыс. безработных, в то же время год назад стояло на учете 490 тыс.», - сообщил он.

«То есть мы видим абсолютно положительную динамику. Никакие пессимистические прогнозы относительно катастрофических последствий от повышения минимальной заработной платы не оправдались», - подытожил Розенко.