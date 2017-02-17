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Со следующего отопительного сезона Украина планирует сократить потребление угля антрацитовой группы с 9 до 6 млн тонн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, в марте 2017 будет закончена модернизация одного блока на Трипольской ТЭС, что предусмотрит переход с антрацитовой группы угля на газовую группу, которая производится на контролируемой Украиной территории.

«Это означает, что в год со следующего отопительного сезона около 2,5-3 млн тонн мы уже сможем сэкономить, то есть не получать антрацитовую группу угля. Было 9 млн тонн потребления, а станет 6 млн тонн. И мы идем дальше. За следующий год сможем уменьшить еще на 2,5-3 млн. Это уже будет абсолютно уменьшена зависимость», - подчеркнул глава правительства.

«Поэтому тот, кто говорит, что ничего не сделано, или ничего не понимает, или не видит очевидных вещей. Одно дело говорить, что ничего не делается, а другое дело - взять и сделать. Я уверен в том , что мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства и по электроэнергии, и по газу», - отметил Гройсман.

Говоря о структуре электроэнергии в стране, премьер отметил, что 57% производится атомной энергетикой, треть - из тепловой энергии, угля, на теплоэлектростанциях, 9% - гидроэнергетикой, также часть альтернативной энергетики.

Украина потребляет 24 млн тонн угля, из которых 9 млн тонн - антрацитовый уголь. Он добывается из украинских недр на временно неподконтрольных территориях, подчеркнул глава правительства.

Как сообщал ForUm, 15 февраля Кабинет Министров на один месяц  ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Она вступило в силу 17 февраля.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров прекратить экспорт угля марки антрацит.
ForUm

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