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Министерство юстиции Украины на следующей неделе отменит свыше 100 регуляторных актов прошлых лет.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко журналистам после заседания коллегии, сообщает Укринформ.

«На следующей неделе мы отменим свыше 100 регуляторных актов старых периодов - ГФС и различных инспекций», - отметил министр.

Он отметил, что в Украине до сих пор действуют сотни бюрократических документов, которые необходимо отменить.

Напомним, 23 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины в рамках процесса дерегуляции отменил действие 367 регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине.
ForUm

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