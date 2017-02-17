Барселона соединяет в себе все самое лучшее, что есть в Испании: великолепные пляжи, средиземноморский климат, изумительные пейзажи, дружелюбие местного населения и восхитительная местная кухня. Но здесь можно не только отдыхать, но и работать - именно в этом, втором по значимости городе Испании, расположились офисы самых крупных международных компаний и общественных организаций. В столице Каталонии предпочитают покупать жилье те, кто хочет объединить бизнес с первоклассным пляжным отдыхом, сочетать культурную жизнь со светскими вечеринками, а учебу - с модными тусовками.

Хотя цены на квартиры и апартаменты в каталонской столице несколько выше, чем в других испанских городах, местная недвижимость весьма популярна у тех, кто умеет выгодно вкладывать свои финансы. Дополнительными плюсами приобретения жилья в этом городе являются: высокая ликвидность объектов, развитая инфраструктура и транспортная доступность, высочайший уровень жизни, упрощенный механизм покупки и возможность получения вида на жительство.

Хорошая недвижимость в каталонской столице всегда высоко ценится. Но сейчас – лучшее время для приобретения жилья, так как с каждым годом все острее ощущается недостаток хороших объектов. Это объясняется отсутствием новых площадей под застройку, ведь город со всех сторон ограничивают горы, море и реки. Повышенный спрос на квартиры привел к тому, что квадратные метры в новостройках распродаются на самом начальном этапе строительства.

Квартиры от застройщика в Барселоне - удачное вложение средств

Покупка жилья от застройщика в каталонской столице – грамотное инвестиционное решение. По сути, это приобретение ликвидной испанской недвижимости, ориентированной на современные принципы строительства, в перспективном районе с развитой инфраструктурой.

Интерес к объектам на первичном рынке объясняется многими причинами. Во-первых, в новых зданиях все инженерные коммуникации прокладываются с учетом современных технологий и повышенных требований к комфорту: просторные лифты, продуманные планировки, изысканный дизайн, хорошая шумоизоляция, системы кондиционирования и отопления, высокий уровень безопасности, зоны отдыха, террасы, гаражи. Все это существенно повышает качество жизни. Во-вторых, покупатели квартир в новостройке могут выбрать желаемый этаж и тип планировки.

Но есть еще несколько причин, по которым большинство покупателей предпочитают квартиры в новостройках:

Новая квартира не требует ремонта и покупки кухонной мебели и техники, в ней не нужно опасаться за надежность коммуникаций, так как по испанскому законодательству квартиры в новостройках продаются с готовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Цены у застройщика всегда ниже, чем на вторичном рынке. Новое жилье легче перепродать или сдать в аренду. Покупка квартир в строящихся объектах оплачивается частями, что очень удобно, особенно для бизнесменов. В дальнейшем такая квартира обходится дешевле (требует меньших расходов на коммунальные платежи), так как новое строительство производится в соответствии с энергосберегающими технологиями: стеклопакеты, солнечные коллекторы для нагрева воды и т.п. Покупатели новостроек имеют право на устранение дефектов за счет застройщика, что гарантировано испанским законодательством.

Недорогая новостройка в районе Эшампле в Барселоне

Наше агентство недвижимости анонсирует начало продаж апартаментов в новом жилом доме, Дом расположен в Правой части центрального района Барселоны - Эшампле.

Это наиболее известный район каталонской столицы - именно здесь находятся знаменитые творения непревзойденного Гауди. Квартиры в этом месте - это беспроигрышный вариант для инвестиционных вложений, так как спрос на них постоянно растет.

Именно в этом престижном районе начинается строительство современного дома высокой комфортности, сдача которого планируется на октябрь 2017 года. Дом расположен в семи минутах ходьбы от знаменитого Храма Святого Семейства и в двухстах метрах от станции метрополитена. В ближайшей доступности - крупные супермаркеты и торговый центр.

Готовые апартаменты предполагают дизайнерскую отделку, кухонную мебель, встроенные шкафы и наличие качественной бытовой техники. В доме предусмотрены подземные гаражи. Площади предлагаемых квартир - от 50 до 160 кв.м. Стоимость колеблется от 254000 до 467000 евро. Например:

квартира на втором этаже с одной спальней и балконом общей площадью 51 кв.м. стоит 242000 евро;

квартира на втором этаже с 4-мя спальнями и двумя санузлами площадью 101 кв.м. без балкона стоит 467000 евро.

Благодаря этому предложению вам предоставляется уникальная возможность по невысокой цене приобрести современную недвижимость в элитном районе Барселоны.

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