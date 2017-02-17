Экс-руководитель одного из региональных подразделений управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области признан виновным в совершении умышленного убийства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступление, вызвавшее значительный общественный резонанс, произошло в начале 2015 года в одной из квартир дома по ул. Андреевской на Подоле.

Досудебное расследование указанного события проводили следователи столичной прокуратуры.

«Прокурором в судебном заседании предоставлено неопровержимые доказательства того, что обвиняемый, находясь в квартире 49-летнего председателя правления известной страховой компании, на почве длительных неприязненных отношений нанес последнему многочисленные травмы, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда указанное лицо признано виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорено к 13 годам лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.