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Сегодня, 17 февраля, в 5:00 все территориальные подразделения полиции Донецкой области был подняты по тревоге, отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что учения начаты по распоряжению главы полиции Донетчины Вячеслава Аброськина в рамках всеукраинской профилактической отработки, инициированной руководством Нацполиции Украины.

«По сигналу тревоги одновременно были подняты все силы полиции области. Целью учений было отработать оперативное реагирование на любую угрозу. Полицейские прибыли в полной боевой экипировке. После строевого смотра и короткого инструктажа, который провели руководители территориальных органов, были сформированы дополнительные наряды для усиления блокпостов и созданы дополнительные мобильные посты», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что через час правоохранители взяли под контроль все автодороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в область, дороги стратегического значения и те, которыми граждане пытаются обойти блокпосты.

«Задача полицейских - предупреждение терактов и диверсий, прекращение трафика нелегального оружия и взрывчатки, задержание лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе», – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что усиленный режим сохранится до конца дня. Профилактическая отработка, введенная Нацполицией Украины, продлится до 28 февраля.

Напомним, 16 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел и Службе безопасности безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. 
ForUm

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