Исследование Комитета избирателей Украины по активности членов правительства в социальной сети Facebook показало, что 70% сообщений на своих страницах министры делают в рабочее время. Об этом сообщается на странице КИУ.

При этом сообщение правительства часто касаются не только деятельности их министерств, а анализа общеполитической ситуации, международных событий, праздничных дат.

Среди членов правительства, которые активно пользовались соцсетю в рабочее время, – министр молодежи и спорта Игорь Жданов (83% сообщений опубликовано в рабочее время), министр экономразвития Степан Кубив (79%), министр обороны Степан Полторак (79%), министр образования Лилия Гриневич ( 71%), и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун (67%), министр соцполитики Андрей Рева (67%), министр инфраструктуры Владимир Емельян (61%) и министр экологии Остап Семерак (61%).

«С одной стороны вполне естественно, что министры используют все доступные медийные механизмы для донесения планов или результатов своей деятельности. С другой – сотни рабочих часов фактически расходуются на публичное выяснение отношений или рассказы о подробностях личной жизни. Стоит вспомнить, что публичная критика членами правительства кандидатов в президенты США могла оказать серьезное влияние на украинско-американские отношения», - заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок.

КИУ считает, что вопрос медийной активности министров в социальных сетях стоит урегулировать путем внесения соответствующих изменений во внутренние документы Кабмина и приказы Нацагентства по вопросам государственной службы.

«Подобная практика существует в большинстве стран Европы. В частности, в Великобритании действует специальная «Инструкция по использованию социальных медиа государственными служащими». Документ позволяет пользоваться социальными сетями в рабочее время, но призывает соблюдать определенные этические правила. В частности, проверять достоверность опубликованной информации, воздерживаться от участия в конфликтных ситуациях, избегать публикации сообщений о личной жизни и тому подобное. В случае если госслужащий игнорирует эти правила, он получает дисциплинарное наказание, которое может привести к увольнению. При этом это правило действует независимо от того, публикация размещена на официальной или личной странице в рабочее или свободное от работы время», - добавил аналитик КИУ.