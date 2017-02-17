В субботу в Украине местами пройдет мокрый снег, в воскресенье без осадков. На юге потеплеет до +9°.

В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, -2°...+2°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осадков, -4°...+4°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +2°, переменная облачность, сообщает УНИАН.

В Виннице в субботу мокрый снег, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до -4°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -2°...+6°.

В Харькове в субботу ожидаются осадки, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -2°...+2°, без осадков.

В Днепре в субботу мокрый снег. Температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+3°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -3°...+8°. В воскресенье -1°...-9°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.

В Краматорске в субботу пройдет снег с дождем, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье температура до +4°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье 0°...+4°, без осадков.