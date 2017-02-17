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По понятным причинам рядовой пользователь не может сам выйти для спекулятивных торгов на биржу Форекс. Для этого ему, как минимум, нужно располагать огромным капиталом, который он согласится поставить на кон. Речь идет о суммах с шестью нулями. Поэтому, как правило, сделки на валютной бирже Форекс заключают через посредников – брокеров.

Конечно, брокер дает свою торговую платформу и котировки с биржи не просто так. За свои услуги он берет комиссии, которые и формируют его прибыль. При этом комиссии негативно сказываются на прибыли трейдера, поэтому имеет смысл выбрать брокера с наиболее разумными комиссионными. Особенно комиссионные бьют по бюджету, если трейдер заключает большое количество сделок в течение дня.

Самая распространенная комиссия, которая взимается брокерами с трейдеров – это спред. Это разница в курсах при покупке и продаже валют. Спред может быть, как фиксированным, так и плавающим, в зависимости от ситуации на рынке – в момент нестабильности спред может быть увеличен в десять и более раз. Кроме того, у разных валютных пар спред также различен.

От чего зависит размер спреда? От ликвидности пары. Если валютная пара, которую вы выбрали для торгов, относится к экзотическим, то спред может быть очень большим. Для слишком маленьких и слишком больших сделок также характерны комиссионные брокера выше среднего. Многие брокеры меняют размер спредов для различных типов трейдерских счетов. Узнать о размерах комиссионных разумно еще до того, как вы пополните счет и начнете заключать сделки на валютной бирже Форекс.  

Важно понимать, что кроме спреда брокер может взимать дополнительные комиссии, о которых имеет смысл уточнить заранее при заключении договора о сотрудничестве. Дополнительные комиссии, как правило, распространяются на ввод или вывод денег со счета. Некоторые брокеры даже взимают комиссии за факт заключение сделки. Конечно, лучше, чтобы комиссии были понятными и зависели от деятельности на бирже Форекс, а не от сопутствующих действий. Если брокер скрывает свои реальные комиссии – это повод не доверять ему свой капитал.

Отметим, что если брокер утверждает, что он не взимает спред, следует насторожиться. Спред является основным источником дохода брокера, поэтому если он не берет деньги за свои услуги таким образом, значит, трейдер, по всей видимости, столкнется с скрытыми комиссиями или даже мошенническими схемами.   
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