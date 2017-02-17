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Марк Цукерберг намерен заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе основанной им соцсети Facebook. Об этом он написал в четверг, 16 февраля, в обращении к пользователям.

«Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей», - констатировал основатель Facebook. В этой связи Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры. «В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас», - подчеркнул Цукерберг, сообщает DW.

Он выделил пять основных направлений - развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

Противодействие фейкам и кричащим заголовкам

В частности, говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу «пузырей фильтров» (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам. - Ред.) и распространения фейковых новостей.

По мнению Цукерберга, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных. «В худшем случае, происходит упрощение важных тем и их гиперболизация до крайностей», - посетовал глава соцсети. Чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы по учету, читал ли пользователь статью по ссылке, прежде чем ей поделиться. Это обстоятельство влияет на показ таких материалов в ленте новостей юзеров.

Кроме того, Цукерберг отметил, что Facebook разработал искусственный интеллект, который должен распознавать запрещенный контент. Эта технология начнет частично применяться уже в 2017 году.

В социальной сети Facebook зарегистрированы около 1,9 млрд активных пользователей.
ForUm

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