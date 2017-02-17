Разрыв между средней зарплатой в Украине и Польше сейчас составляет 5,3 раза, что больше, чем было в 2005 году. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Чтобы понять реальное положение дел с уровнем доходов в Украине, всегда нужен достойный конкурент. И Польша, которую называют витриной ЕС, на эту роль подходит прекрасно», - полагает он.

Арбузов напомнил, что Польша является членом ЕС с 2004 года, последние 10 лет ВВП рос стабильно высокими темпами, достаточно динамично росли и зарплаты.

«На старте «соревнования», в 2005 году польская зарплата была выше украинской в 4,9 раза. Период экономического роста 2005-2008 годов позволил Украине снизить разрыв – до 3,9 раза. В кризисный 2009 Украина отстала: ее экономика провалилась на 14,8%, а польская продолжала расти на 2,8%. С 2010 по 2013 год нашей команде за счет системной социально-экономической политики удалось снизить разрыв в зарплате до менее чем трех раз. Я считаю это хорошим, хотя и недостаточным результатом – нам просто не хватило времени. Но новая власть, как и в других направлениях, отбросила страну на десятилетия назад. Сейчас разрыв в средней зарплате между нашими странами – 5,3 раза. Это выше, чем было в 2005 году», - написал бывший глава Нацбанка в Facebook.

«Упали мы в эту яму всего за два года, а выбираться из нее придется долго. И уж конечно, Польша при этом ждать не будет», - полагает он.