В Печерском районе Киева злоумышленники отобрали у мужчин более миллиона гривен, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Водитель перевозил деньги хозяина, который соблазнился на предложение обменять валюту по привлекательному курсу.

16 февраля около 18:00 правоохранители Печерского управления полиции получили сообщение, что неизвестные лица, угрожая огнестрельным оружием, разбили стекло в автомобиле и отобрали более миллиона гривен.

На бульвар Леси Украинки выехали патрульные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления. В милицию обратился 46-летний мужчина, который работает водителем. Он рассказал, что на автомобиле «Фольксваген» направлялся в обменник, расположенный на улице Киквидзе. Именно туда ему приказал ехать хозяин, который якобы накануне договорился обменять там гривни на доллары.

Прибыв по адресу, мужчина в помещении пункта обмена узнал об отсутствии необходимой денежной суммы в иностранной валюте.

Возвращаясь назад, был вынужден остановиться из-за пробок. И именно тогда он почувствовал глухой удар: неизвестный мужчина разбил стекло предметом, похожим на пистолет, и приказал ему не двигаться. А в это время другой соучастник с заднего сиденья иномарки забрал пакет с деньгами и сумку водителя с документами и мобильным телефоном. После этого нападавшие скрылись на автомобиле «Мерседес».

Указанное событие следователи Печерского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

«Этот случай ярко свидетельствует о том, что неосмотрительность и доверчивость может привести к значительным убыткам. Сейчас существует множество объявлений в частности в сети Интернет, где предлагают по выгодному курсу различные валютные операции. И люди в нелегальных точках соглашаются купить «с рук» доллары и евро, совсем не задумываясь о последствиях. Поэтому еще раз подчеркиваем: все операции с денежными средствами следует осуществлять только в банковских учреждениях или в пунктах обмена валют с проверенной репутацией», - отметил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.