Суд в штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера Сергея Вовненко к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных кредитных карт. Об этом сообщает Reuters.

Также Вовненко обязан заплатить штраф в размере 83 368 тысяч долларов.

Отмечается, что Вовненко, известный под псевдонимами Flycracker и Darklife, в прошлом месяце признал себя виновным.

По словам прокуроров, Вовненко с 2010 по 2012 года взламывал компьютеры, принадлежащие частным лицам и компаниям, чтобы украсть имена пользователей и пароли для банковских счетов и кредитных карт, передает 112 Украина.

Для этого Вовненко использовал «ботсеть» более чем из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Напомним, Вовненко был задержан в Италии в 2014 году. В 2015 году он был выдан США. Прокуратура считает, что украинец является организатором группировки.