также в разделеОбщество
Суд отказал Ефремову в обжаловании ареста и перенес заседание на март 5
СБУ за прошлый год предупредила убытки госбюджета на 9 миллиардов 5
СМИ: В Общественном совете при Госпогранслужбе есть агенты ФСБ 25
Обзор недорогих предложений нового строительства в Барселоне 38
С начала АТО на Донбассе погибли 2197 украинских военных 45
Семерак: Лесники и чиновники не хотят отдавать угодья Януковича 12
Полицию Донецкой области перевели на усиленный режим работы 214
«Газовое дело»: НАБУ завершило расследование в отношении 9 лиц 17
Посольство США призвало участников блокады и власти к диалогу 28
На админгранице с Крымом зафиксировали активизацию ВС РФ 25
Полиция не собирается штурмовать участников блокады Донбасса 119
На Закарпатье запретили развлекаться 20 февраля 95
Нидерланды не могут проверить данные РФ о крушении MH17 32
Участники блокады заявляют, что спецназ полиции готовится к штурму 323
По делу Майдана тюремный срок получил один «титушка» 15
Дело MH17: «Хмурый» отрицает причастность к перевозке «Бука» 78
Задержан житель Славянска, «служивший» в НВФ за еду 48
Ушедшим менеджерам «Евровидения-2017» быстро нашли замену 52

Суд в штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера Сергея Вовненко к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных кредитных карт. Об этом сообщает Reuters.

Также Вовненко обязан заплатить штраф в размере 83 368 тысяч долларов.

Отмечается, что Вовненко, известный под псевдонимами Flycracker и Darklife, в прошлом месяце признал себя виновным.

По словам прокуроров, Вовненко с 2010 по 2012 года взламывал компьютеры, принадлежащие частным лицам и компаниям, чтобы украсть имена пользователей и пароли для банковских счетов и кредитных карт, передает 112 Украина.

Для этого Вовненко использовал «ботсеть» более чем из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Напомним, Вовненко был задержан в Италии в 2014 году.  В 2015 году он был выдан США. Прокуратура считает, что украинец является организатором группировки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние