Киевская прокуратура в суде требует вернуть из незаконного владения нежилые помещения на ул. Бассейной в Печерском районе, которые принадлежат к коммунальной собственности.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в 2015 году объект недвижимости площадью 103 м² на основании поддельных документов незаконно выбыл из государственного владения и в дальнейшем был неоднократно перепродан физическим лицам.

«Учитывая выявленные нарушения, местной прокуратурой заявлен иск в Печерский райсуд с требованием вытребовать указанное имущество из чужого незаконного владения и вернуть его территориальной общине столицы», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данному факту прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сейчас с целью недопущения дальнейшего отчуждения объекта недвижимости по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.