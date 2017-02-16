Под дверью Украинского института национальной памяти неизветсные разлили красную краску. Об этом сообщил руководитель института Владимир Вятрович.

«Между тем под дверью Украинского института национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки «Славянская стража», - написал он в Facebook.

Вятрович предположил, что это сделали те же люди, которые напали на него перед пресс-конференцией.

Напомним, сегодня перед входом в здание информационного агентства Укринформ неизвестные в масках набросились на Вятровича, после чего охрана развела его и хулиганов.

Сотрудники полиции задержали троих нападавших.