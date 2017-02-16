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Кабинет Министров Украины передал полномочия по реализации государственной политики в сфере организации и контроля за изготовлением бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности от от Министерства финансов Министерству экономического развития и торговли.

Соответствующее постановление №76 от 16 января опубликовано на правительственном портале.

Данным документов внесены ряд изменения в положения о Министерство финансов и Министерстве экономического развития и торговли.

Напомним, ранее правительство Украины приняло решение о передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Полиграфический комбинат» Украина» по изготовлению ценных бумаг в сферу управления Министерства экономического развития и торговли Украины.
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