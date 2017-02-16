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Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ дисквалифицировал футболиста ФК «Динамо» (Киев) Жуниора Мораеса на 5 матчей соревнований УПЛ.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, соответствующее решение принято на заедании в четверг, 16 февраля.

На нем, в частности, был рассмотрен эпизод с участием Мораеса в матче 18-го тура УПЛ против ФК «Шахтер» (Донецк). В вышеупомянутом матче бразильский нападающий «Динамо» был удален с поля на 60-й минуте.
ForUm

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