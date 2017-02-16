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В Волновахе правоохранители задержали разведчика членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Информационно-аналитический центр нацбзеопасности Украины.

В начале 2015 года 20-летний житель Константиновки прошел подготовку и был зачислен в разведывательную группу батальона «Восток». Задержанный дежурил на блокпостах вблизи Мариуполя, а ночью следил за перемещением техники украинских военных.

«В июне 2015 года боевик получил травмы, из-за чего оставил ряды врага и отправился в Россию. Через некоторое время после возвращения в Украину злоумышленника задержали украинские правоохранители», - сообщил Мотузяник.
ForUm

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