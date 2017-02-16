В Европейском Союзе призвали прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису, что повлияет на людей по обе стороны линии разграничения.

Об этом говорится в комментарии Представительства ЕС в Украине, сообщает Европейская правда.

«Блокада железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и ОРДЛО противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же, в свою очередь, должна решить эту проблему как можно скорее», - говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что блокада уменьшает объемы поставок угля с оккупированных территорий. Вследствие этого функционирование крупнейших электростанций в Украине может оказаться под угрозой.

«Это, в свою очередь, может вызвать энергетический кризис, что повредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Учитывая это, План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, принятый Кабинетом Министров Украины, крайне важен, поскольку облегчит жизнь местного населения», - отмечается в комментарии.

В Представительстве также отмечают, что прозрачность движения товаров через линию разграничения неотъемлема. Она даст возможность бороться с нелегальной торговлей и контрабандой.

«Мы призываем украинские власти увеличить свои усилия в этой сфере. Минские договоренности остаются основой мирного и долговременного решения конфликта с уважением к суверенности и территориальной целостности Украины».

Напомним, в конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.