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Американские демократы и республиканцы в среду внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который не позволит администрации Дональда Трампа отменить санкции против России без одобрения со стороны Конгресса.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Голос Америки.

«Недавнее разоблачение секретного разговора Флинна с российским послом по вопросу санкций делает этот законопроект еще более важным», - заявил член Комитета по разведке, республиканец Адам Шифф, представляя законопроект.

В свою очередь демократ Стени Хойер отметил, что существует достаточная поддержка в обеих партиях, чтобы принять данный законопроект.

«Каждый американец, каждый республиканец, каждый демократ обеспокоен из-за России и того, что они делают, нарушая международное право», - заявил он, добавив, что «это серьезный вопрос национальной безопасности».

Среди соавторов законопроекта также республиканские конгрессмены Адам Кинзингер, Том Руни и Майкл Тернер.

Напомним, 21 января советник президента США Киллиан Конвей заявила, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России.

Позже Трамп отметил, что говорить об отмене санкций против России пока рано.
ForUm

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