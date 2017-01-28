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Говорить об отмене санкций против России пока рано, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне. Мэй стала первым иностранным лидером, который прибыл с официальным визитом в Вашингтон после инаугурации Трампа 20 января, сообщает «Русская служба ВВС».

Британский премьер отметила, что будет настаивать на сохранении санкций против России до выполнения Москвой Минских соглашений.

«Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкций, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены», - заявила она.

Трамп напомнил, что на субботу запланирован его телефонный разговор с Владимиром Путиным, и снова выразил надежду на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом.

«Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, - сказал Трамп. - Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет».

Слово «фантастические» он употребил еще раз, когда говорил об отношениях США и Великобритании.

«Я не настолько дерзкий, как можно подумать. Я доброжелательный человек, и я думаю, что вы тоже такая, Тереза. Думаю, что у нас будут фантастические отношения», - сказал он на совместной пресс-конференции.

Мэй была более сдержанной в оценках; отношения двух стран она назвала «хорошими» и отметила, что у них с Трампом много общего, поскольку они руководствуются интересами простых людей.

 
ForUm

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