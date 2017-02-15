Служба безопасности Украины не имеет механизмов блокирования контента в Интернете. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает 112 Украина.

«В Украине действует свобода слова, у нас нет механизмов, которые бы давали спецслужбам блокировать контент в Интернете. Любой человек может говорить все, что хочет. При этом РФ пытается манипулировать и искажает это право и эту свободу. Мы уделяем внимание разъяснению сути происходящего, мы призываем граждан быть бдительными и проверять источники информации в Интернете. К сожалению, очень часто используются определенные резонансные призывы, чтобы привлечь внимание и манипулировать сознанием», - предупредил Ткачук.

Он призывал к сотрудничеству при выявлении в Интернете «российских ушей».

«Призываем всех к сотрудничеству и взаимодействию. Информация, которая попадет во внимание, может быть передана вами в СБУ, мы будем реагировать. Если мы вместе будем видеть эти небольшие, но очень злые российские уши, торчащие из этих аккаунтов, мы сможем справиться с этой проблемой», - подчеркнул представитель СБУ.

В спецслужбе пообещали разработать специальные рекомендации гражданам, как выявить «опасную» информацию.

Ткачук посоветовал пользователям соцсетей проверять аккаунты тех, кто подает запрос на добавление в друзья и сайты, на которые они предлагают зайти.

«Нужно проверять, когда этот аккаунт был зарегистрирован, проходит ли в этом аккаунте какая-то жизнь, или это какой-то робот, который просто будет вам толкать нужные новости, которые разработаны недалеко от Лубянки. Возможно, мы разработаем определенные рекомендации, которые выставим на нашем сайте», - подытожил Ткачук.