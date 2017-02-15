Бывший первый зампредседателя Государственной налоговой службы Андрей Головач получил условный срок. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор напомнил, что Головач заключил сделку со следствием, передает 112 Украина.

«Сделка была подписана, суд ее утвердил, она вступила в законную силу. Его показания будут использованы при начале судебного процесса, скорее всего заочного. Он, отбыв полгода в СИЗО, получил утвержденное соглашение, предусматривающее условное наказание», - сообщил Луценко.

Головач, по словам генпрокурора, дал обличительные показания, заявил, что является членом преступной организованной группировки во главе с Януковичем и Клименко, расписал схемы и действующих лиц этого образования. Также он заплатил 130 млн гривен.

Напомним, бывший первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины, генерал-полковник налоговой милиции Андрей Головач подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ( «Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч. 1 ст. 366 ( «Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Военная прокуратура арестовала имущество Головача на сумму 480 млн грн.