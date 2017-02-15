Сретение – день, когда каждый человек может прийти в храм и сделать шаг навстречу Господу.

Об этом в день праздника сказал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает центр информации УПЦ.

«Сретение Господне отмечается на сороковой день после Рождества Христова. Для каждого человека сегодняшний праздник дает ответ на вопрос: «Что сделать, чтобы встретить Бога в жизни?» По словам святых отцов, если мы здесь, на земле, не встретим Бога-Творца, то в вечной жизни уже не будет такой возможности», - отметил владыка Антоний.

Он напомнил, что место, где человек встречается с Богом – это храм Господень.

«Каждый человек чувствует в храме особое состояние, чувствует близость Бога. Человек верующий понимает, что греховность можно преодолеть не своими силами, а только силой Божией. Но от человека зависит первый шаг навстречу творцу», - подчеркнул митрополит Антоний.

Напоминая историю праздника, владыка Антоний добавил, что «Сретение Господне стоит на грани двух эпох: Ветхозаветной и Новозаветной».

«По преданию, святой праведный Симеон получил от Духа Святого наставление, о том, что он не умрет, пока не увидит прихода Мессии. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову твоему, с миром...», - сказал Симеон, когда взял в руки Богомладенца Христа. Это событие стало великим, двунадесятым праздником Сретения Господня», - рассказал владыка Антоний.

Как сообщает центр информации УПЦ, согласно Евангелию старец Симеон пришел в Иерусалимский храм, чтобы поклониться новорожденному Иисусу Христу. Ангел возвестил, что он не умрет, пока не увидит Богомладенца Христа. Увидев Пресвятую Богородицу с младенцем Иисусом на руках, он духовно узнал в нем обещанного Мессию. Взяв Иисуса на руки, старец Симеон Богоприемец сказал: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля» (Лк. 2:29-32)

По традиции в этот день в церкви освящают свечи, которые символизируют веру, горящую в сердце каждого христианина.