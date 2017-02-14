Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает 112 Украина, ссылаясь на Reuters.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия в Украине и вернет Крым», - сказал Спайсер.

Он подтвердил, что Трамп также хочет поладить с Россией в отличие от предыдущей администрации.

Напомним, ранее представитель США в СБ ООН Никки Хейли заявила, что санкции США против России будут сохранены, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма.