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Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает 112 Украина, ссылаясь на Reuters.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия в Украине и вернет Крым», - сказал Спайсер.

Он подтвердил, что Трамп также хочет поладить с Россией в отличие от предыдущей администрации.

Напомним, ранее представитель США в СБ ООН Никки Хейли заявила, что санкции США против России будут сохранены, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма.
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